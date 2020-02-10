Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Александр Емельяненко: «Семьи нет. Дочка — в интернате. А так выпил — расслабился»

18:50
Теги:

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объяснил, почему не собирается отказываться от разгульного образа жизни.

— Работа, работа, работа. Как отключить мозги? Семьи нет. Дочка — в интернате. А так выпил — расслабился, — сказал Емельяненко в интервью Youtube-каналу ACA MMA.

Жениться? Мама сказала: «Тебе жены больше не нужны». А дочка обиделась, когда узнала, что я собираюсь жениться и заводить братика. То ли бабий коллектив слушать, то ли по-своему поступать?

Те, кто отрицает такое поведение, в первую очередь, закомплексованные люди. И живут они намного хуже, чем спортсмен, который может легко выпить. В этом нет ничего плохого. Как-то нужно расслабляться.

Умники, которые говорят, что спортсмен пить не может, вливают в себя ежедневно. Негодование на кого-то — это оправдание собственных ошибок. Считай, что почти 100 процентов населения России за меня.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=4iZmoR3cKeY&feature=youtu.be

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир