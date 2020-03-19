Александр Емельяненко рассказал о нокаутирующей мощи Кадырова

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал «СЭ» о боксерских способностях главы Чечни Рамзана Кадырова. Емельяненко уже полтора месяца живет и тренируется в Грозном.

— Почему не будете выкладывать спарринг с Кадыровым?

— Зачем? Я вообще не выкладываю спарринги. Не выкладываю их по той причине, что по спаррингам соперники могут изучить меня, мои сильные и слабые стороны. Того, что я выложил фотографии, где мы с Рамзаном стоим в паре, и так достаточно. Человек такого уровня не побоялся, взял перчатки, вышел. Я был предельно удивлен. Когда выхожу боксировать с профессионалами, могу весь зал оббегать в погоне за ними. А он не боится, сам лезет вперед, атакует, наносит хорошие удары. Мне понравилось, что он правильно работает в клетке.

— Кадыров способен нокаутировать с одного удара?

— Конечно. Он постоянно занимается, бьет мешок, физически занимается. У него хороший, плотный удар.

На счету 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Статистика бойца в профессиональном боксе: 1 победа и 1 ничья. (Илья Андреев)