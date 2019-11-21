Александр Емельяненко: «Очень сочувствую Харитонову. Мне кажется, он больше не будет заниматься спортом»

Российский боец ММА Сергей Харитонов из-за травмы может завершить карьеру. Такое мнение в интервью «СЭ» высказал другой российский боец — Александр Емельяненко.

14 ноября на турнире Bellator 234 Харитонов неожиданно проиграл британцу Линтону Васселлу — техническим нокаутом во втором раунде. По словам Сергея, в первом раунде он порвал связки ноги.

Харитонов и Емельяненко неоднократно обменивались критическими репликами (порой очень жесткими) в СМИ и соцсетях. Их бой хотел организовать глава Fight Nights Global Камил Гаджиев, однако Харитонов запросил для промоушена неподъемную сумму. Как Емельяненко рассказывал в сентябре, это 500 тысяч долларов.

— Поражение Харитонова в последнем бою приблизило возможность вашего поединка с ним? — вопрос Емельяненко.

— Да какой приблизило. Он там себе связку порвал. Мне кажется, это все, человек больше не будет заниматься спортом. Ему сейчас операцию сделают, минимум полгода будет заживать, минимум полгода будет восстанавливаться. Год только уйдет на то, чтобы он на этой ноге начал ходить полноценно. А когда он начнет тренироваться?

— Сочувствуете ему как спортсмену?

— Очень сочувствую. Неприятная травма. Причем выбила его на ровном месте и на долгое время.

На счету 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. У 39-летнего Харитонова — 30 побед и 8 поражений. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь.