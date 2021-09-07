Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что не поддерживает вовлечение женщин в смешанные единоборства и другие боевые виды спорта.

«Не приветствую женские бои, — сказал Емельяненко. — Виды спорта делятся на мужские и на женские. Женские — это гимнастика, фигурное катание, какие-нибудь танцы. Но никак не тяжелая атлетика, не борьба — когда уши как пельмени, не бокс — когда носы поломанные, не смешанные единоборства — когда все лица в шрамах. Они должны быть женственными, а не мужикоподобными».

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа и 1 ничья в профессиональном боксе. Ближайший бой он проведет 18 сентября — с блогером Артемом Тарасовым в промоушене «Наше Дело». Поединок пройдет по правилам кулачных боев, но в перчатках для ММА.