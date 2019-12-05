Александр Емельяненко: «Когда Мейвезер захочет, тогда Хабиб и упадет»

Российский боец Александр Емельяненко оценил шансы чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в возможном бою по правилам бокса с непобежденным Флойдом Мейвезером.

По его словам, с россиянином будет то же самое, что было с Михаилом Кокляевым в бою с Емельяненко.

— Как оцениваю шансы Хабиба? Никак. Возможно, этот бой даже не состоится. А если и состоится, тогда никаких шансов на победу у Нурмагомедова нет, — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой. — Мейвезер всю жизнь занимался боксом. Все может получиться как с Кокляевым. Когда Мейвезер захочет, тогда Хабиб и упадет.