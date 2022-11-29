Алекс Перейра признал, что Адесанья мог нокаутировать его в первом раунде

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1) заявил, что если бы первый раунд его поединка с Исраэлем Адесаньей (23-2) продлился на 30 секунд дольше, то новозеландец смог бы его нокаутировать.

«Для меня это был обычный бой, — начал бразилец на The MMA Hour. — После первого раунда я направился в свой угол, думая, что пропустил один удар. Я не видел, как он донес второй. Тем не менее он мог меня победить, если бы бой продлился еще 30 секунд. Ко второму раунду я восстановился супербыстро. Когда первый раунд закончился, я не знал, куда идти. Я подумал: «Кто-нибудь поможет мне». Когда я сел на табурет, то уже был в порядке».

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.