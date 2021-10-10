Родригес победила Дерн в главном поединке UFC Fight Night
01:58
В главном поединке турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) бразильская боец ММА Марина Родригес победила свою соотечественницу Маккензи Дерн.
Бой продлился все пять раундов. Родригес одержала победу единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).
Ранее также состоялись еще два боя основного карда.
Наилегчайший вес. Матеус Николау (Бразилия) победил Тима Эллиотта (США) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Полусредний вес. Рэнди Браун (Ямайка) победил Джареда Гудена (США) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).
28-летняя Дерн имеет в активе 11 побед в ММА при двух поражениях. У 34-летней Родригес 15 побед, одно поражение и две ничьи.
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