Родригес победила Дерн в главном поединке UFC Fight Night

В главном поединке турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) бразильская боец ММА Марина Родригес победила свою соотечественницу Маккензи Дерн.

Бой продлился все пять раундов. Родригес одержала победу единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

Ранее также состоялись еще два боя основного карда.

Наилегчайший вес. Матеус Николау (Бразилия) победил Тима Эллиотта (США) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полусредний вес. Рэнди Браун (Ямайка) победил Джареда Гудена (США) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

28-летняя Дерн имеет в активе 11 побед в ММА при двух поражениях. У 34-летней Родригес 15 побед, одно поражение и две ничьи.