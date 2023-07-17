Адесанья прокомментировал инцидент с дю Плесси: «Я просто потерял голову»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) заявил, что не мог сдержать эмоций, когда оказался в октагоне с Дрикусом дю Плесси (20-2) после его победы над Робертом Уиттакером (24-7).

«Он [дю Плесси] упорно тренировался, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — Даже во время подготовки [перед выходом в октагон] я давал ему [дю Плесси] энергию, например, позитивные аффирмации. Но когда все произошло, я просто потерял голову. После моего последнего боя [с Алексом Перейрой] люди говорят, что это лучшее послематчевое интервью в истории. Я взял микрофон после боя с дю Плесси, и люди считают, что это кривляние... В любом случае, я заставляю вас что-то почувствовать. Любите ли вы меня или ненавидите, но вы что-то чувствуете... Люди говорят, что я стал злодеем. Я не отрицательный персонаж, я просто чувствую, как зверь выходит наружу».

Дю Плесси победил Уиттакера техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.