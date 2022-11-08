Адесанья назвал бойца, который был ближе всех к победе над Хабибом

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) считает, что лучшие шансы победить бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) были у Конора Макгрегора (22-6).

«Я уверен, что Конор использовал неправильный подход, — отметил Адесанья на The MMA Hour. — Ему нужно было атаковать немного по-другому, потому что он был ближе всех к победе над Хабибом. Перед этим боем он потратил много энергии. Я не хочу тратить свою энергию на Перейру, потому что это глупо».

Нурмагомедов победил Макгрегора сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 6 октября 2018 года на UFC 229 в Лас-Вегасе, США. Этот турнир стал рекордным по числу проданных pay-per-view трансляций в истории UFC.