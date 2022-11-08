Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:59

Марлон Мораес получил нового соперника для дебюта в PFL

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший боец UFC Марлон Мораес (32-10) подерется с соотечественником Шеймоном Мораесом (14-6) в дебютном бое в PFL, сообщается в соцсетях лиги.

Поединок состоится 25 ноября в Hulu Theater в Нью-Йорке, США. Изначально Мораес должен был подраться против Шейна Бургоса (15-3), но американец снялся с боя по неизвестной причине.

Марлон в апреле принял решение завершить карьеру, когда потерпел четвертое поражение подряд от Сун Ядуна (19-7) на UFC Fight Night 203. Однако бразилец решил вернуться из отставки, подписав контракт с PFL.

Шеймон прошлый бой проиграл Лэнсу Палмеру (23-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 24 июня на PFL 5 в Атланте, США.

1
Читайте также
Бои без правил до нокаута. Самый загадочный и жестокий промоушен Европы
Фантастический матч Овечкина: продлил голевую серию, чуть не забил гол года, отдал суперпас
«РИА Новости»: боец ВС РФ заявил об участии польских женщин-наемников в наступлении ВСУ
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Адесаньи раскрыл геймплан на бой с Перейрой

Адесанья назвал бойца, который был ближе всех к победе над Хабибом
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости