Марлон Мораес получил нового соперника для дебюта в PFL

Бывший боец UFC Марлон Мораес (32-10) подерется с соотечественником Шеймоном Мораесом (14-6) в дебютном бое в PFL, сообщается в соцсетях лиги.

Поединок состоится 25 ноября в Hulu Theater в Нью-Йорке, США. Изначально Мораес должен был подраться против Шейна Бургоса (15-3), но американец снялся с боя по неизвестной причине.

Марлон в апреле принял решение завершить карьеру, когда потерпел четвертое поражение подряд от Сун Ядуна (19-7) на UFC Fight Night 203. Однако бразилец решил вернуться из отставки, подписав контракт с PFL.

Шеймон прошлый бой проиграл Лэнсу Палмеру (23-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 24 июня на PFL 5 в Атланте, США.