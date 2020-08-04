ACA 108 пройдет в Грозном без зрителей

Лига ACA сообщила, что турнир ACA 108 пройдет 8 августа в Грозном.

Бой россиянина Венера Галиева против его соотечественника Амирхана Адаева возглавит кард 108 турнира лиги ACA. Галиев из Уфы начал профессиональную карьеру бойца в 2000 году. К 45 годам он провел 42 поединка, в 31 из которых одержал победу. В лиге ACA это второе выступление Галиева, в последнем своем бою на ACA 102 он выиграл техническим нокаутом у казахстанца Ермека Тлауова.

В со-главном бою эстонский тяжеловес Денис Смолдарев (14-6) подерется с россиянином Алиханом Вахаевым (9-2).

Полный кард турнира

Венер Галиев (31-11) — Амирхан Адаев (16-3)

Денис Смолдарев (14-6) — Алихан Вахаев (9-2)

Замир Арипшев (9-1) — Адлан Батаев (12-2)

Дмитрий Парубченко (14-1) — Джихад Юнусов (16-5)

Магомедрасул Гасанов (13-2) — Хусейн Кушагов (13-5)

Эрлан Улукбеков (7-2) — Абдул-Рахман Темиров (12-5)

Расул Шовхалов (17-6) — Александр Бутенко (48-15)

Махарбек Каргинов (12-2) — Мурад Каламов (10-3)

Дмитрий Микуца (10-4) — Артур Астахов (18-6)

Байзет Хатхоху (6-3) — Адам Алиев (9-3)

Нурберген Шарипов (9-2) — Павел Витрук (15-3)

Трансляция турнира пройдет в формате PPV на сайте лиги.