ACA 108 пройдет в Грозном без зрителей
Лига ACA сообщила, что турнир ACA 108 пройдет 8 августа в Грозном.
Бой россиянина Венера Галиева против его соотечественника Амирхана Адаева возглавит кард 108 турнира лиги ACA. Галиев из Уфы начал профессиональную карьеру бойца в 2000 году. К 45 годам он провел 42 поединка, в 31 из которых одержал победу. В лиге ACA это второе выступление Галиева, в последнем своем бою на ACA 102 он выиграл техническим нокаутом у казахстанца Ермека Тлауова.
В со-главном бою эстонский тяжеловес Денис Смолдарев (14-6) подерется с россиянином Алиханом Вахаевым (9-2).
Полный кард турнира
Венер Галиев (31-11) — Амирхан Адаев (16-3)
Денис Смолдарев (14-6) — Алихан Вахаев (9-2)
Замир Арипшев (9-1) — Адлан Батаев (12-2)
Дмитрий Парубченко (14-1) — Джихад Юнусов (16-5)
Магомедрасул Гасанов (13-2) — Хусейн Кушагов (13-5)
Эрлан Улукбеков (7-2) — Абдул-Рахман Темиров (12-5)
Расул Шовхалов (17-6) — Александр Бутенко (48-15)
Махарбек Каргинов (12-2) — Мурад Каламов (10-3)
Дмитрий Микуца (10-4) — Артур Астахов (18-6)
Байзет Хатхоху (6-3) — Адам Алиев (9-3)
Нурберген Шарипов (9-2) — Павел Витрук (15-3)
Трансляция турнира пройдет в формате PPV на сайте лиги.