Абдулманап Нурмагомедов: «UFC не виноват в том, что бой Хабиба может отмениться»

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (28-0), рассказал о возможной денежной компенсации за отмену боя сына с американцем Тони Фергюсоном (25-3).

— Мы повезли в тренировочный лагерь семерых бойцов, еще там три человека было, работала команда из 10 человек на него. И два тренера. Можете представить сумму? Это не один день, а 120 дней.

— Сотни тысяч долларов...

— Да. Это очень серьезно, для нас это накладно, как в финансовом, так и в психологическом плане. Что касается компенсации — не знаю. Может, на следующий бой UFC сделает что-то, например гарантированная сумма чтобы была немного другая. Сейчас мы если начнем их обвинять... Весь мир в таком положении. Это было бы неправильно. Они хотели сделать бой, но не было возможности. UFC как организатор и как промоушен, я считаю, в этом не виноват. Надо войти в положение. Ситуация и для них и для нас почти одинаковая. Надеюсь, что и болельщики нас поймут в этой ситуации.

Поединок Нурмагомедов — Фергюсон должен был стать главным событием турнира UFC 249, который был запланирован на 18 апреля и должен был состояться в Бруклине. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. Новая площадка для проведения турнира не была найдена. (Михаил Потапов)