Абдулманап Нурмагомедов: «Хабиба ждет известный мексиканский гангстер»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — рассказал о подготовке сына к бою с американцем Тони Фергюсоном. Поединок пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.

— Мы сделали тот объем, который выдерживает живой человек. А что дальше... Есть известный мексиканский гангстер (имеется в виду американский тренер Хабиба Хавьер Мендес. — Прим. «СЭ»), который ждет его 60 дней. Мы сделаем все, что от нас зависит, — сказал Нурмагомедов на презентации своей книги в Махачкале.

На счету 31-летнего Хабиба 28 побед в 28 боях. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения. (Илья Андреев)