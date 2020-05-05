Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на друга семьи Нурмагомедовых Убайдулу Османова. Сообщается, что известный тренер был доставлен в столицу спецбортом из Махачкалы 3 мая.

— Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом, — цитирует РИА «Дагестан» Османова. — По его словам, все было хорошо, говорил, что идет на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем.

Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу. Сообщалось, что у 57-летнего россиянина подозрение на пневмонию.