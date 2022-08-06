Висенте Люке: «Бернс в трех словах? Щедрый, верный, забавный»

6-й номер полусреднего веса UFC Висенте Люке в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с 4-м номером дивизиона Гилбертом Бернсом.

— Как вы познакомились с Гилбертом?

— Мы познакомились в 2014 году, когда оба тренировались в BlackZilians, никто из нас тогда еще не был в UFC. И вот так через тренировки, потому что у нас было схожее отношение к делу, оба очень упорно трудились, оба дисциплинированные — и вот так мы и стали друзьями. С тех пор наша дружба крепла сильнее и сильнее, теперь мы братья. Я очень рад, что знаю такого человека как Гилберт.

— Опишите его характер в трех словах.

- Щедрый, верный и, не знаю...Забавный. Он очень забавный (смеется).

Бернс 9 апреля проиграл Хамзату Чимаеву единогласным решением на UFC 273. Люке в ночь на 7 августа подерется с Джеффом Нилом на UFC Vegas 59.