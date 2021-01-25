36-летний боец Ленц объявил о завершении карьеры после поражения от Евлоева

Американский боец UFC Ник Ленц объявил о завершении карьеры после поражения россиянину Мовсару Евлоеву на турнире UFC 257.

«Говорят не принимать поспешных решений после поражения, но это не слишком поспешно. Травма, полученная мной в прошлом году, поставила точку в моей карьере. В общей сложности я потерял около 40 процентов зрения, но я хотел узнать, на что будет похожа еще одна тяжелая битва другими глазами. Вчера вечером мне стало ясно, что я больше не могу соревноваться на этом уровне.

Моя жизнь бойца заканчивается здесь — в лучшей организации на планете. Меня это не огорчает, этот день рано или поздно наступает для всех. Я стою с высоко поднятой головой, Бог как мой искупитель, а мои дети и жена как мое сокровище. Сражения дали эти сокровища, и в качестве платы нужно лишь немного зрения. Эту сделку бы я совершил в 100% случаев. Спасибо моим болельщикам, тренерам, моей семье и всем, кто участвовал в этом процессе. Кто знает, что будет дальше..." — написал Ленц в Instagram.