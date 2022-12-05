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Сегодня, 14:01

Эдмен Шахбазян поделился впечатлениями от тренировок с Хабибом

Давид Хачатрян
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25-летний американский боец армянского происхождения Эдмен Шахбазян (11-3) заявил, что успех команды Хабиба Нурмагомедова (29-0) — это тяжелая работа на тренировках. Об этом он сказал в интервью The Schmo.

— Ты тренировался вместе с Хабибом и его командой. Как впечатления?

— Здорово тренироваться вместе с ними. Я счастлив, что мне выпала возможность с ними поработать. Они очень трудолюбивы. Они вкалывают не покладая рук. Самый что ни на есть упорный труд.

Шахбазян подерется с Далчей Лунгиамбулой (11-5) 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
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