Эдмен Шахбазян поделился впечатлениями от тренировок с Хабибом

25-летний американский боец армянского происхождения Эдмен Шахбазян (11-3) заявил, что успех команды Хабиба Нурмагомедова (29-0) — это тяжелая работа на тренировках. Об этом он сказал в интервью The Schmo.

— Ты тренировался вместе с Хабибом и его командой. Как впечатления?

— Здорово тренироваться вместе с ними. Я счастлив, что мне выпала возможность с ними поработать. Они очень трудолюбивы. Они вкалывают не покладая рук. Самый что ни на есть упорный труд.

Шахбазян подерется с Далчей Лунгиамбулой (11-5) 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.