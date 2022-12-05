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Сегодня, 14:42

Максим Дивнич подерется с Зелимханом «Пулеметчиком» 10 декабря на «Нашем деле»

Давид Хачатрян
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Российский боец и экс-чемпион М1 Максим Дивнич проведет следующий поединок против Зелимхана «Пулеметчика» Дукаева 10 декабря в Москве в лиге «Наше Дело». Об этом сообщил основатель лиги Артур Арутюнян.

«Приготовили для зрителей крутое зрелище: Максим Дивнич встретится против Зелимхана «Пулеметчика» Дукаева. Уверен, эти жесткие парни устроят настоящую мясорубку. Прародитель поп-ММА «Пулеметчик» смог перебить Вячеслава Дацика, и все знают про невероятную скорость его ударов. Максим же профессионал высочайшего класса, который любит зарубиться в стойке. Уверен, бой будет проходить на высокой скорости и оба спортсмена будут настроены завершить поединок нокаутом», — сказал Арутюнян.

Со-главным событием турнира станет бой Вячеслава Дацика (13-16) против профессионального бойца ММА Ильяса Якубова (12-4).

ММА
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