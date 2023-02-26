Дебютант UFC Нурулло Алиев: «Мама каждый день перед моим боем пьет лекарство, чтобы уснуть»

23-летний боец из Таджикистана Нурулло Алиев (9-0) заявил, что посвящает свою дебютную победу на UFC матери.

«Я готовился к этому бою утром и вечером, — сказал Алиев на пресс-конференции. — Пахал бывало по 3-4 тренировки в день. Вот и результат.

Из моей страны лететь до Америки далеко, 25 часов. Еще пересадки. Я прилетаю сюда молодой, тренируюсь, хочу прославить свою родину далеко от дома, от родителей. В мои годы мои ровесники гуляют каждый день, а я дома два месяца в году бываю — всегда на сборах в других странах.

Я позвоню отцу, маме. Я очень соскучился по ним. 3,5 месяца не видел их. Моя мама за 10 дней до моего боя, когда я сажусь на жесткую диету, тоже ничего не кушает. Клянусь, каждый день звоню — она плачет, говорит, что я голодный. Позавчера у нее был день рождения. Я хочу посвятить этот бой ей. Она каждый день перед моим боем пьет лекарство, чтобы уснуть. Потом ей говорят: «Просыпайся, Нурулло выиграл!»

Я когда взвешиваюсь, она начинает плакать. «Нурулло, зачем ты выбрал такой спорт!», — говорит она. Когда я побеждаю, она говорит: «Я горжусь тобой, сын. Ты можешь прославить свою страну в другом конце света». Они все рады за меня.

Алиев дебютировал в UFC с победы решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28) над бразильцем Рафаэлем Алвесом (20-12). Бой состоялся 25 февраля на UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США.