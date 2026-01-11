Александру Емельяненко заявил, что ему требуется 1 миллион долларов на лечение позвоночника

Российский боец Александр Емельяненко заявил, что ему требуется 1 миллион долларов на лечение.

«Доктор прописал мне уколы. Сумасшедше дорогие уколы. Пять уколов стоят 250 тысяч долларов. Короче, курс — 1 миллион долларов. Заказывать нужно в Корее. Сейчас буду думать, как вылечить спину, привести себя в порядок. Это единственный вариант», — сказал спортсмен в интервью «The КастаПодкаст».

Емельненко рассказал, что обратился к доктору по совету Романа Ротенберга и тот заключил, что у него перелом позвоночника, из-за которого произошло смещение на спинной нерв. Кроме того, он отметил, что утром может перемещаться по дому без костылей, но не может ходить на длинные расстояния.

На счету 44-летнего бойца 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональных ММА. В начале марта 2025 года он сообщил, что перенес операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска.