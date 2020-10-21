Российский боец Александр Волков назвал фаворита в предстоящем титульном бою между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

«Это будет очень интересный бой. Если смотреть на статистику, конечно, Хабиб, выглядит в приоритете, потому что он один из самых доминирующих бойцов UFC, не проиграл практически ни одного раунда за всю свою карьеру, — сказал Волков РЕН ТВ. — Будем болеть за него, поддерживать, и надеется, что он также гладко пройдет своего следующего соперника».

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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