Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» победу Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

— Поздравляю всех жителей России. Хабиб сегодня удивил в этом бою, это была жирная точка для завершения карьеры, лучше не придумаешь, — сказал Шлеменко «СЭ». — Я думал, что бой продлится все пять раундов, не ожидал такого быстрого нокаута. Сегодня Хабиб был в таком эмоциональном состоянии, что его не сломал бы никто. Не важно — Гэтжи против него выходил или кто-то другой. Это подарок и дань уважения своему отцу. Поэтому у Гэтжи ничего не получилось.

Гэтжи начал стучать, потому что он американец. Я не сдаюсь, потому что я русский. Мы не сдаемся, а американцы сдаются, вот и все!

Меня не удивил тот факт, что Хабиб решил закончить карьеру. Я предполагал такое развитие событий. Еще покойный Абдулманап говорил, что Хабиб будет драться где-то до 30 лет, а сейчас ему уже 32. Я считаю, это закономерный итог. Было видно его желание завершить карьеру. Однозначно повторить такую карьеру кому-либо будет сложно. Он уже вошел в историю как один из лучших бойцов, как человек, который прославил на весь мир свою малую родину — Дагестан. Я бы за все заслуги дал ему статус героя, хотя бы республики Дагестан. (Сергей Федоров)