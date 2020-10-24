Титульный бой за пояс чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи (Гейджи) возглавляет турнир UFC 254 на Бойцовском острове.

Шоу в комплексе американского промоушена на острове Яс, Абу-Даби, ОАЭ пройдет вечером субботы, 24 октября.

Телеканал РЕН ТВ покажет бой Хабиб — Гэтжи в прямом эфире. Также можно будет посмотреть другие поединки основного карда UFC 254. Начало трансляции — 22.30 (время московское).

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Турнир UFC 254 стартует с прелимов в 18.00 (мск), предварительный кард запланирован на 19.00. Бои основного раунда начнутся в 21.00. Выход Хабиба и Гэтжи в октагон ожидается после 23.00.

«СЭ» ведет онланй-трансляцию шоу UFC 254 Хабиб — Гэтжи.

Подробнее о телетрансляции РЕН — здесь.

Видеотрансляция также доступна для новых пользователей сайта UFC по UFC Fight Pass. В прямом эфире весь турнир показывает UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор.

Уникальный проект «СЭ». Путь Хабиба в UFC: все соперники, обзор и видео боев Дагестанского орла