Хабиб дал советы по поддержанию физической формы

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал советы по поддержанию физической формы.

«Порой тренироваться дома безопасней и эффективней, чем ходить в спортзал, — написал Хабиб в сториз Instagram. — А еще это экономит время, ведь тренировки могут быть от 10 до 30 минут. Главное — регулярность. Не всем подходят одинаковые планы питания и тренировок. Каждый человек уникален.

Для этого необязательно высчитывать калории и ежедневно тренироваться по несколько часов. Достаточно:

— сбалансированно питаться;

— делать упражнения с собственным весом;

— спать 8 часов.

Поддерживать здоровье и укреплять иммунитет — очень важно, особенно в современных реалиях. Для восстановления иммунитета недостаточно пить витамины. Гораздо важнее вести здоровый образ жизни".