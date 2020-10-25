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Александр Шлеменко: «Зачем Хабибу бой с Фергюсоном? Он уже все доказал»

12:10
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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко в беседе с «СЭ» оценил вероятность возвращения Хабиба Нурмагомедова в UFC.

— Не думаю, что Хабибу стоит гнаться за счетом 30:0. Может быть, Фергюсону нужен бой с Хабибом, потому что тому нужно ярко вернуться и показать, что он достоин. Но зачем это Хабибу? Я думаю, все прекрасно понимают, что Хабиб выиграл Гэтжи и в борьбе, и в стойке. И что теперь доказывать всем в бое с Фергюсоном? Для чего?

Я удивлюсь, если Хабиб вернется, потому что он не из тех людей, которые просто так будут говорить. Плюс я слышал от него и его отца, что 30 лет — это возраст, когда пора уже завязывать. Если ты об этом думаешь, идешь к этому, то для чего испытывать судьбу? (Илья Андреев)

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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