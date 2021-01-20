Конора Макгрегора обвиняют в изнасиловании. Мать и дочь подали на ирландца многомиллионный иск

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор попал в скандальную ситуацию перед поединком с Дастином Порье. Его обвинили в нанесении телесных повреждений, сообщает ESPN. The New York Times указывает, что речь идет об изнасилованиии.

Сообщается, что женщина подала иск в суд на спортсмена в Дублине (Ирландия). Так же поступила и ее мать. Источник указывает, что у матери меньшие претензии к бойцу.

Указано, что инцидент, о котором идет речь, произошел в 2018 году, и на Макгрегора подали многомиллионный иск. По данным The Independent, как со-ответчик по делу значится партнер Макгрегора, имя которого не указано.

Представительница Макгрегора Карен Кесслер заявила, что ее клиент невиновен и докажет это в суде. По ее словам, дело уже было рассмотрено полицией, и она не нашла доказательств вины ирландца в результате расследования. Она уверена, что Макгрегор невиновен и докажет свою правоту в суде.

Информация появилась в СМИ незадолго до поединка Конора с Дастином Порье. Макгрегор и Порье проведут бой-реванш — поединок ирландского и американского бойцов в легком весе станет главным событием турнира UFC 257.

Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.