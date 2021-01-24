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Кокляев высказался о поражении Макгрегора: «Порье оказался функционально крепче»

17:46
Михаил Кокляев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Михаил Кокляев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Пауэрлифтер Михаил Кокляев высказался о бое ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье на турнире UFC 257. В этом поединке сильнее оказался Порье, нокаутировавший Макгрегора во втором раунде.

Отметим, Кокляев перед боем сказал, что победу одержит ирландец.

«Мой прогноз не подтвердился, сегодня Макгрегор проиграл, и видно было, что Порье функционально гораздо крепче Макгрегора. Было видно — после того, как Макгрегор находился в тяжелом нокдауне, он тяжело дышал, и как легко поднимал победно руки Порье, он свободно дышал, что говорило о том, что он по функциональности гораздо крепче», — цитирует Кокляева «РЕН ТВ».

После поражения Макгрегор заявил, что намерен еще раз встретиться с Порьте.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/795189-kokliaev-o-porazhenii-makgregora-pore-okazalsia-funktsionalno-krepche

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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