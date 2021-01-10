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Дана Уайт: «Если Хабиб закончит, то Конор в случае победы над Порье будет драться за титул»

10 января 2021, 20:27
Дана Уайт и Конор Макгрегор. Фото AFP
Дана Уайт и Конор Макгрегор. Фото AFP
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Президент UFC Дана Уайт рассказал о дальнейших планах розыгрыша титула в легком весе.

«Кто бы что ни говорил о Коноре, он один из лучших в истории. Сейчас он сфокусирован, как никогда. Я не знаю, останется ли этот его фокус после боя с Порье, но если да, то как нам не думать о том, чтобы сделать реванш с Хабибом? Если же Хабиб заканчивает, то Конор в случае победы над Порье, будет драться с тем, кто на тот момент будет самым высоким номером рейтинга», — сказал Уайт в интервью ESPN.

Поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Хабиб в 2020 году провел один поединок. 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он выступил на турнире UFC 254 и досрочно победил Джастина Гэтжи. Сразу после поединка он заявил о завершении карьеры.

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