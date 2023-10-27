Боец АСА уверяет, что зарплаты в Казахстане выше, чем в России. «Мой барбер в Алма-Ате 150 тысяч рублей получает»

Казахстанская экономика на подъеме.

Артем Резников (24-7) — топовый легковес сильнейшего ММА-промоушена России АСА.

Русский по национальности, он родился и вырос в Казахстане, в небольшом городке Риддер, что в Восточно-Казахстанской области. Хоть Артем и сохранил христианскую веру своих предков и говорит только на русском языке, он является большим патриотом Казахстана, всегда подчеркивает свою принадлежность к этой стране, всячески ее хвалит, а однажды даже развернул солнечно-голубой флаг прямо на Красной площади Москвы.

Фото Соцсети

Частое курсирование между Казахстаном и Россией подталкивает Резникова к сравнению жизни в этих странах, и почти всегда эти сравнения не в пользу последней. Как-то боец отмечал, что на его родине все здороваются уважительнее — только двумя руками — а если кто-то протянул одну, то это расценивается как проявление дерзости и, скорее всего, указывает на то, что человек из России.

А недавно он сравнил заработные платы в обеих странах, и это сравнение оказалось тоже не выигрышным для России. По наблюдениям Резникова, в Алма-Ате зарплаты в два раза выше, чем в России, и вообще российская жизнь стала для казахов очень дешевой из-за рухнувшего рубля. Этими мыслями боец поделился в разговоре с YouTube-каналом «Панаехали».

***

Ведущий: «Мне вчера писали, что в Казахстане зарплаты выше, чем в России».

Артем Резников: «Выше. 100 процентов. Конечно. Ну, сколько у вас средняя зарплата?»

Ведущий: «Да я не знаю, тысяч, наверное, 40».

Артем Резников: «Ну, у нас стошка. 100 тысяч рублей».

Ведущий: «100 тысяч средняя?! Это в столице?»

Артем Резников: «Ну 80 минимум. Я в Алма-Ате живу, и я оцениваю ребят-спортсменов, сколько они получают. Тренерская зарплата, телохранителем. Я не могу сказать про людей, которые на заводе работают, но думаю, на заводе не меньше получают. Но, работая телохранителем, ребята в Алма-Ате 150 000 рублей получают. Тренерами пацаны тоже 150 тысяч получают смело».

Фото Соцсети

Ведущий: «И в ресторанах у вас цены, ты сказал, дороже?»

Артем Резников: «Намного. Ты сказал, что с женой здесь пообедал и 2 штуки, 10 000 тенге по-нашему, даже меньше, 9 с чем-то. С женой на 9 с чем-то тысяч тенге [в Алмате] не покушаешь (смеется)».

Ведущий: «То есть в России сейчас дешевле?»

Артем Резников: «Да, с 2023 года хорошо, у вас курс упал (смеется). Недолго вы продержались (смеется), полгода. Когда у вас рубль был [сильный], мы приезжали и вообще дорого было: «Че за цены беспредельные?» А сейчас вообще по кайфу. 9 000 тенге — это 2 000 рублей. А раньше 17 000 тенге были 2 000 рублей. Представь, как все выросло. Когда Путин сказал, что нефть в рубли будут продавать, вот тогда курс сильно вырос. Я ездил в Россию, и вообще для меня цены были: «Ни фига!» А сейчас курс упал, и мне нравится это (смеется). Вообще по кайфу (смеется). Только полгода в России было жить дорого».

Ведущий: «Я всегда думал, что Казахстан — это... ну, уровень жизни ниже».

Артем Резников: «В Алма-Ате был у нас? В Астане? В России у вас Питер-Москва? А остальные города похожи друг на друга. У нас Алма-Ата и Астана, остальные чуть похуже. Но зарплата в Алма-Ате, я точно могу сказать, что 100 000 рублей — это нормальная зарплата. Ну вот я не видел ни одного человека, который бы сказал, что он получает меньше 100 000 рублей [в Алмате]. Я реально не видел. У меня барбер получает 150 000 рублей, зарплата его».