Бразильцу почти полностью оторвало ухо на турнире АСА. Это случилось после удара локтем

Страшная травма Винисиуса Круза.

Вечером 24 ноября в Санкт-Петербурге состоялся турнир АСА 166, в главном событии которого Ибрагим Магомедов победил Михаила Долгова и вышел в полуфинал Гран-при в среднем весе. Но самый запоминающийся момент зрители увидели в со-главном бою между Эдилом Эсенгуловым и Винисиусом Крузом — поединок закончился из-за жуткой травмы бразильца.

В четвертом раунде Эсенгулов жестко ударил Круза локтем по голове, находясь в положении гарда. Боец из Кыргызстана попал точно в ухо сопернику, которое натурально порвалось, и в результате из открытой раны хлынула струя крови. Было заметно, как ухо свободно болтается на голове соперника — можно считать чудом, что оно не отделилось от головы полностью.

Врач, конечно же, посоветовал не продолжать поединок. Круз отлично держался, несмотря на жуткую травму. Бразилец вел себя сдержанно, что удивительно, учитывая, каким он был после победы красивым нокаутом коленом над Айнди Умахановым в июне. Тогда Винисиус разрыдался в раздевалке от переполнявших его эмоций.

Благодаря этой победе, которую Александр Загорский озвучил как «оторванное ухо», Эдил Эсенгулов вышел в полуфинал Гран-при в полусреднем дивизионе, где проведет бой с бывшим чемпионом Абубакаром Вагаевым. Победитель этого противостояния в финале встретится с лучшим в паре Устармагомеда Гаджидаудова и Альберта Туменова.