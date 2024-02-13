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Сегодня, 06:33

Вице-президент ACA Бадаев рассказал о возможном поединке по грэпплингу с главой Hardcore Сульяновым

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о возможном поединке по грэпплингу с главой промоушена Hardcore Анатолием Сульяновым.

«Мне тяжело мыслить категориями Сульянова. Не хочу додумывать за него. Но если я подписываюсь под чем-то, то довожу это до конца. Я без преувеличений сказал, что готов в любое время и в любом месте. Деньги, условия, благотворительность — все это исходило от Анатолия, и я все это принял. Думаю, Сульянов надеется на большой гонорар, который будет потрачен на благотворительность. Это благородное дело.
Если мы, приложив усилия, можем помочь кому-то, то почему бы и нет? Хотел ли Анатолий эту схватку, или это был PR-ход? Это хороший медийный импульс. Мне второй день пишут, звонят: «Это правда? Когда схватка? Накажи его». Ребята, подождите. Я готов, но я не знаю, что будет с той стороны. Но я готов в любое время, пришлите локацию. Если скажете, что завтра нужно быть где-то, я буду там», — приводит Metaratings слова Бадаева.

Ранее на конференции AMC Fight Nights перед поединком Александра Сарнавского и Магомеда Сулумова Сульянов предложил Бадаеву провести схватку по грэпплингу.

Источник: Metaratings
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