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Сегодня, 08:52

Вартанян: «ACA предложила мне около миллиона долларов за три боя»

Давид Хачатрян
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Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян (25-4) рассказал, что российская лига ACA предложила ему самый крупный контракт в российском MMA.

«Лига ACA предложила мне на данный момент самый крупный контракт на всем российском пространстве: около миллиона долларов за три боя. Я отклонил данное предложение. Я говорил в шутку Асланбеку Бадаеву, что они подложили мне свинью, согласившись на все мои условия», — сказал Вартанян в подкасте у Григория Дрозда.

Вартанян победил Артема Резникова (24-7) техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при в легком весе. Бой состоялся 16 июня на ACA 159 в Сочи.

Эдуард Вартанян
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