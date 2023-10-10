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Резников и Али Багов подерутся 24 декабря на АСА 168

Давид Хачатрян
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Финалист Гран-при ACA в легком весе Артем Резников (24-7) и Али Багов (32-11) проведут бой в рамках четвертьфинала нового Гран-при в легком весе 24 декабря на АСА 168 в Москве, сообщает лига.

«Стартовый звук гонга долгожданной схватки двух самых известных в дивизионе борцов, где одновременно сойдутся два непримиримых противника, прозвучит 24 декабря в Москве», — сказано в соцсетях лиги.

Резников в прошлом бою проиграл Эдуарду Вартаняну (25-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 16 июня на ACA 159 в Сочи.

Багов в прошлом бою проиграл Дауду Шайхаеву (14-4) раздельным решением судей. Бой состоялся 17 марта на ACA 154 в Краснодаре.

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