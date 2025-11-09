Бокс/ММА
9 ноября, 12:28

Вахаев считает, что Борисов вернет себе титул чемпиона ACA

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион ACB и ACA Мухумат Вахаев считает, что экс-обладатель титула в легчайшем весе Олег Борисов вернет себе пояс, которым сейчас владеет Джосиел Силва.

«Борисов — это маленький камень. В нем есть сильный русский дух. Думаю, он победит и станет чемпионом», — цитирует Вахаева MMA.Metaratings.ru.

Бой пройдет 23 ноября на турнире ACA 196 в Минске. 40-летний россиянин имеет 28 побед, семь поражений и одну ничью. 34-летний бразилец одержал 18 побед и потерпел восемь поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Джосиел Силва
Мухумат Вахаев
Олег Борисов
