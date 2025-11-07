Вахаев победил Корнилова и завоевал чемпионский титул ACA в тяжелом весе

Российский боец Алихан Вахаев одержал победу над соотечественником Кириллом Корниловым в главном поединке турнира АСА 195 в Санкт-Петербурге.

Пятираундовый бой завершился победой Вахаева единогласным решением судей (48:47, 49:46, 48:47). Алихан завоевал вакантный титул чемпиона в тяжелом весе.

Для 32-летнего Вахаева эта победа стала 15-й в ММА при трех поражениях. На счету 34-летнего Корнилова 19 выигранных поединков и 3 поражения. Он прервал серию из четырех побед.