В АСА назвали претендентским бой между Гаджидаудовым и Абдураковым

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил, что у победителя поединка между Устармагомедом Гаджидаудовым и Узаиром Абдураковым есть шансы провести следующий бой за титул чемпиона ACA, принадлежащий Альберту Туменову.

«Официально я так сказать не могу, но что же это еще, если не претендентский бой? У нас есть первый и четвертый номера, которые бьются друг с другом. Второй номер дерется с чемпионом. Третий номер Черси Дудаев прооперирован. Больше никого не остается», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Следующий бой Гаджидаудов проведет 15 декабря на турнире ACA 182 в Москве, а Туменов в январе следующего года встретится с Абубакаром Вагаевым в рамках финала Гран-при.