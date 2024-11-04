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Сегодня, 16:57

В АСА назвали претендентским бой между Гаджидаудовым и Абдураковым

Руслан Минаев
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил, что у победителя поединка между Устармагомедом Гаджидаудовым и Узаиром Абдураковым есть шансы провести следующий бой за титул чемпиона ACA, принадлежащий Альберту Туменову.

«Официально я так сказать не могу, но что же это еще, если не претендентский бой? У нас есть первый и четвертый номера, которые бьются друг с другом. Второй номер дерется с чемпионом. Третий номер Черси Дудаев прооперирован. Больше никого не остается», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Следующий бой Гаджидаудов проведет 15 декабря на турнире ACA 182 в Москве, а Туменов в январе следующего года встретится с Абубакаром Вагаевым в рамках финала Гран-при.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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