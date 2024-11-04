Боец АСА Шаматава: «Как Топурия так ловушки в боях расставляет? Я пытался, не получается»

Боец легчайшего веса АСА Гога Шаматава (21-11) в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионе UFC Илие Топурии.

«Я давно за Илией наблюдаю, вот эти его через живот ловушки, крутые штуки вообще. Стараюсь их делать, но как у Илии не получается. У него в руках какой-то динамит, он если касается человека, тот просто складывается. Я это всегда в зале говорю: «Ребята, как он эти ловушки ставит?». Он загоняет соперников в такую ситуацию, где очень тяжело выходить. Красавчик, это новая школа.

Он очень устойчиво стоит на земле. Камару Усман говорил, что этот парень так устойчиво стоит на земле, что у него любой удар тяжелый. Вот такая у него специфика тела, сбитый весь. И удары у него что руками, что ногами железные какие-то. Вот лоукики у него... Есть такие люди, у которых просто тяжелый удар. Мой младший брат, например, Гига Шаматава, он киокушиновец, у них очень много ударов ногами. Он бьет лоукики всю жизнь, сколько я его просил: «Гига, давай поставим мне лоукики», но у меня так не получается, чтобы с одного лоукика сносить ноги. Хотелось бы, конечно, но все-таки это природное, думаю.

И IQ у Илии очень сильный, он где надо — поддавливает, где надо — вторым номером действует, вытягивает. Очень хорошо использует уровни: корпус, ноги, голова. Когда постоянно такой напор и ты еще меняешь углы, даже такие бойцы, как Макс Холлоуэй и Александр Волкановски попались. Я на Янг Иглз дрался и пытался через корпус зайти на голову, как Илия. Ну в оконцове у меня получилось, только наоборот — голова-голова-по печени. Но всю дорогу хотел сделать, как Илия, но как-то в бою не получается... В зале получается, в бою нет. Надо работать больше, чтобы это до автоматизма доходило», — сказал Шаматава «СЭ».

26 октября Топурия нокаутировал Холлоуэя и защитил пояс в полулегком весе.

Шаматава 15 декабря подерется с Олегом Борисовым на ACA 182 в Москве.