Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 17:10

Боец АСА Шаматава: «Петр Ян сказал мне, что он голодный. Даже на акклиматизации форма у него хорошая была»

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец легчайшего веса АСА Гога Шаматава рассказал «СЭ» о сборах с Петром Яном в Кисловодске.

«Мы с Петром немного поработали на сборах в Кисловодске, он мне сказал: «Вот сейчас я голодный, заряжен». И я в нем увидел, что он действительно соскучился по всему, по этой каше.

Какая форма у него? Блин, Петя, ну, он сильный. Он действительно сильный. Даже если год заниматься не будет, даст жару любому. Мы когда с ним работали, он еще на акклиматизации был, но уже нормально работал. Сейчас, думаю, он вообще в потрясающей форме. И когда человек говорит, что проголодался, это хорошая черта. Плюс он здоровье поправил. Я думаю, он еще всем покажет, и соперник у него сейчас такой, что идеально ему подходит», — сказал Шаматава «СЭ».

23 ноября Ян подерется с Дейвисоном Фигередо в главном событии турнира UFC в Макао.

Петр Ян
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
ЦСКА проиграл не из-за драки, Станкович в «Спартаке» вернулся к адекватности, в «Ахмате» вмешиваются высшие силы. Пять простых выводов после 14-го тура РПЛ
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Популярное видео
«Спартак» отпустил Заседу и новый провал «Амура»
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Линден Вей вынужден уехать в Канаду
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В АСА назвали претендентским бой между Гаджидаудовым и Абдураковым

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости