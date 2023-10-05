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Резников сообщил о готовности провести бой с Корешковым

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Казахстанский боец ММА Артем Резников рассказал о возможном бое с бывшим чемпионом Bellator в полусреднем весе Андреем Корешковым (27-4).

«Ну, я готов ради него в 77 кг подраться, проблем нет. Насколько возможно подписание Корешкова в ACA? Я думаю, если Bellator распадется, то это будет очень возможная история. В ACA очень хорошо платят, и если он уйдет из Bellator, то куда ему?» — приводит MMA.Metaratings.ru слова Резникова.

Резников в прошлом бою проиграл Эдуарду Вартаняну (25-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 16 июня на ACA 159 в Сочи.

Корешков в прошлом бою выиграл Лоренцо Ларкина (25-8) раздельным решением судей. Бой состоялся 30 июля в совместном турнире Bellator MMA и Rizin в Токио.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Андрей Корешков
ММА
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