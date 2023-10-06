Евгений Гончаров: «Не думаю, что UFC — это мясорубка. Там дрова полные.

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров считает, что уровень тяжеловесов UFC не настолько высок.

«Не думаю, что UFC — это мясорубка. А что там? За топ-5 какая мясорубка? Там дрова полные. Объективно. Ты же разбираешься в боях, назови мне трех бойцов за пределами топ-5, которые могли бы войти в ACA и стать чемпионами. Наших ребят тоже не берем. К тому же я думал, что Волков на пятом месте. Есть ли сильные иностранные бойцы за пределами топ-7? Смотришь бои тяжеловесов до топ-15 — это такое печальное зрелище. Смотрел бой Мохаммеда Усмана — такой здоровый и мощный парень, дрался с Джейком Коллье, идущим на трех поражениях подряд. Так себе бой и таких много», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гончарова.

Чемпионом UFC является Джон Джонс. Также в первую десятку входят Сирил Ган, Сергей Павлович, Стипе Миочич, Том Аспиналл, Кертис Блейдс, Александр Волков, Сергей Спивак, Тай Туиваса, Жаилтон Алмейда.