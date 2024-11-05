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Бадаев: «Не ожидал такого доминирующего и уверенного выступления от Шуркевича»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал победу россиянина Алексея Шуркевича над бразильцем Элиасом Сильверио.

«Шуркевич проверку прошел. Я не ожидал такого доминирующего и уверенного выступления от него. Допускал, что он может победить, но меня удивил сам сценарий боя. Алексей не дал себя бороть. Даже если его переводили, он возвращался в стойку и хорошо стоял на ногах. В ударке был намного острее, точнее и результативнее. Единственное, пропустил локоть в клинче. За исключением этого он забрал каждую минуту. Шуркевич сделал серьезное заявление и попадет в топ-10 в обновленном рейтинге. Для него открываются самые радужные перспективы», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

Бой Алексея Шуркевича и Элиаса Сильверио прошел 2 ноября в Санкт-Петербурге на турнире ACA 181 и завершился победой россиянина по итогам трех раундов.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алексей Шуркевич
ММА
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