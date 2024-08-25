Раисов считает, что Грозину надо показать себя в АСА

Российский боец АСА Юсуф Раисов рассказал, что думает о победе Эдуарда Вартаняна над Александром Грозиным на турнире «Наше Дело 85».

— Нормальный был бой, Грозин — молодец, Вартанян тоже хорошо отбился. Хороший был поединок. Многое зависит от настроя на бой: Эдик, наверное, недооценил.

Когда он дрался со мной, тогда он был андердогом. Когда ты являешься андердогом, ты более сфокусирован на поединке. У Эдика есть свойство недооценивать своих оппонентов — у него такое было в карьере.

Грозин старался, бился, но ничем не удивил. Эдик забирал ноги, а Грозин отдавал их. Вартанян сушил поединок, но, думаю, он хотел работать по-другому. Но победа важна, и он так действовал, — цитирует Раисова MMA.Metaratings.ru.

23 августа Вартанян победил Грозина единогласным решением судей на турнире «Наше Дело 85». Эта победа стала первой для Эдуарда в ММА в 2024 году. Всего на счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения.