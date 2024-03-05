Раисов: «Резникову нужно реабилитироваться после поражений перед боем со мной»

Боец легкого дивизиона ACA Юсуф Раисов поделился мнением о своем возможном поединке с Артемом Резниковым.

«Я только за то, чтобы подраться с Артемом Резниковым. Я знаю, что лиге интересен этот бой. Но я думаю, что Артем на этот поединок не согласится. Все-таки я топовый боец, а у него два поражения подряд. Неплохо будет ему реабилитироваться. Если он не против, если для лиги это большой бой, то я готов. Никогда не отказывался от поединков. Но Резникову нужно реабилитироваться в одном поединке, постараться выиграть», — приводит Metaratings слова Раисова.

У 28-летнего Раисова 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере в ММА. На счету 32-летнего Резникова 24 победы и 8 поражений.