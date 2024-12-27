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Борисов: «Ни с кем, кроме ACA, переговоров не веду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов признался, что намерен подписать с организацией новое соглашение.

«Скорее всего, останусь в ACA. Несколько поединков проведу в любом случае. Порох еще есть. И у меня есть предложение. Почему нет? Я уже десять лет как в лиге. Вот как время летит. ACA — самый платежеспособный промоушен. Но и RCC может заплатить бойцам. Там есть Александр Шлеменко и Анатолий Токов. Это высокооплачиваемые парни. Но они не так много турниров проводят. Нужно разговаривать. Я ни с кем кроме ACA переговоров не веду. Могу только рассуждать», — приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.

На счету 39-летнего спорсмена 26 побед и семь поражений при одной ничьей. В ACA он выступает с 2016 года. В 2022 году Борисов стал чемпионом лиги в легчайшем весе, проведя одну успешную защиту титула.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Олег Борисов
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