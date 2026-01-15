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15 января, 15:20

На турнире ACA 199 поменяли главный бой из-за перевеса Полпудникова

Павел Лопатко

Президент лиги ACA Магомед Бибулатов сообщил о решении отменить главный поединок турнира ACA 199 между Алексеем Полпудниковым и Расулом Магомедовым. Причиной стал перевес Полпудникова на 2,45 килограмма — спортсмен не уложился в рамки легкой весовой категории.

«Более того, учитывая, что это уже четвертый раз подряд, когда Алексей не делает вес, лига автоматически поднимает его на категорию выше», — цитирует Бибулатова пресс-служба турнира.

Главным боем турнира ACA 199 16 января станет поединок между Артемом Фроловым и Рамазаном Эмеевым. Он пройдет в Краснодаре.

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Алексей Полпудников
Артем Фролов
Расул Магомедов
Магомед Бибулатов
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