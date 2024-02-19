Федор Емельяненко рассказал, что Магомед Исмаилов вызывает у него симпатию

Легендарный российский боец MMA Федор Емельяненко (40-7) в интервью «СЭ» похвалил Магомеда Исмаилова (18-3) в преддверии его боя с Анатолием Токовым (18-3).

— 9 марта Токов проведет бой с Магомедом Исмаиловым. Вам лично какой поединок Токова интереснее — с Магой или с Гегардом Мусаси? По афише, так скажем.

— В случае с Анатолием оба боя интересны. Магомед Исмаилов показал, что может биться с серьезными бойцами. Поэтому, думаю, для Анатолия это будет испытанием.

— Вы видели хотя бы один бой Маги Исмаиловым?

— С Александром Шлеменко видел. С Александром Емельяненко видел. С кем-то еще видел.

— С Владимиром Минеевым?

— По-моему, отрывками, не полностью, прокручивал. Первый бой с Анатолием видел.

— И какое впечатление Мага на вас произвел как боец?

— (пауза) Магомед — хороший российский боец.

— У него борьба хорошая. да и бокс-то неплохой.

— Борьба хорошая, да. Бокс... Я бы сказал, не бокс хороший, а хорошая чувствительность, опыт, спарринги. Он может отмахнуть рукой. Но над школой бокса еще надо поработать — чтобы был хороший бокс.

— Мага Исмаилов — это не только боец, но и медиафигура. Он один из самых узнаваемых российских бойцов вообще. У вас какое отношение к Магомеду? Может, подписаны на него?

— Нет, не подписан. Я не сижу ни в каких соцсетях и ни на кого не подписан вообще. Но этот человек, этот боец вызывает у меня симпатию. Его бой я скорее посмотрю. Если не будет слишком много разговоров (улыбается).

Исмаилов и Токов проведут реванш 9 марта на ACA 172 в Москве.