Молдавский считает, что во втором бою Токов увереннее победит Давлатмуродова

Бывший временный чемпион Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский поделился ожиданиями от боя Анатолия Токова с Шарафом Давлатмуродовым.

«Мне кажется, с Шарафом будет полегче, чем с Магомедом Исмаиловым, но у него есть свои сложности. Кроме того, они с Толей хорошо общаются, дружат, поэтому драться им снова будет не очень приятно. Но у нас работа такая. Думаю, они подерутся, а потом вместе посидят и поужинают. Перед первым боем у Анатолия был сложный перелом ноги, от которого он восстанавливался почти полтора года. На этот бой он согласился, когда еще с палкой ходил. Состояние у него было совершенно не боевое. Думаю, что в этом бою Токов выиграет более уверенно», — цитирует Молдавского MMA.Metaratings.ru.

19 апреля Токов проведет реванш с Давлатмуродовым на турнире ACA 174 в Санкт-Петербурге. Первый их бой в 2021 году на турнире Bellator в Москве завершился победой Анатолия.