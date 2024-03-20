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20 марта, 22:39

Менеджер Александра Емельяненко отреагировал на конфликт с Гончаровым

Виктория Кравченко
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Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко поделился мнением по поводу конфликта между подопечным и чемпионом ACA Евгением Гончаровым.

«Ответ Гончарову последовал именно от его первостепенного посыла. Его никто не трогал, он не был интересен Александру ни в каком формате, пока у него об этом не спросили журналисты. Александр ответил на первый и странный выпад. 13-секундное противостояние Емельяненко и Дацика интереснее боя Евгения с Антоном Вязигиным, в котором они просто пять раундов ходили. Даже глава ACA Майрбек Хасиев отметил, что этот бой сомнителен в плане чемпионского противостояния», — цитирует Бурчака MMA.Metaratings.ru.

Емельяненко и Дацик возглавят турнир Ural FC 7, который состоится 12 апреля в Москве.

В их первом поединке победу нокаутом одержал Дацик.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/menedzher-emelyanenko-13-sekundnoe-protivostoyanie-aleksandra-i-dacika-interesnee-boya-goncharova-s-vyaziginym-345527/
Александр Емельяненко
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