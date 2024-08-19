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Сегодня, 07:10

Гасанов: «Хочу быть максимальном активным чемпионом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов попросил руководство российской лиги как можно чаще давать ему соперников для защиты титула.

«С момента, когда я стал чемпионом ACA, я постоянно жду своих соперников. Был лишь один случай в моей карьере, когда я сам попросил перенести бой на более поздний срок, но это было месяц. Бой с Саламу Абдурахмановым. В остальное время я оставался активным чемпионом, выпрашивал бои, всегда ждал своих оппонентов. Уже прошло полгода, и ждать еще столько же не хочу. Меня поймут те, кто постоянно выступает. Обычная тренировка и подготовительный этап — это разные вещи. Не всегда хватает ресурса готовиться полгода в интенсивном темпе. Поэтому я хочу быть максимальном активным чемпионом. У меня нет желания ждать соперников по полгода или год», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гасанова.

В финале «Гран-при» Гасанов должен встретиться с Шамилем Абдулаевым, но последний получил травму. Их бой, назначенный на 8 сентября на турнире ACA 179 в Краснодаре, находится под угрозой срыва.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Магомедрасул Гасанов
ММА
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