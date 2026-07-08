Магомедов и Сильва проведут защиты титулов на турнире ACA 205 в Алма-Ате

На турнире ACA 205 в Алма-Ате состоятся два титульных поединка. Главным событием вечера станет бой в полутяжелом весе, в котором непобежденный российский чемпион Муслим Магомедов проведет защиту пояса против претендента Эльмара Гасанова.

Вторым по значимости событием станет чемпионский бой в легчайшем весе между действующим чемпионом организации бразильцем Жосиэлем Сильвой и российским претендентом Ренатом Ондаром.

На счету Муслима Магомедова 16 побед в 16 профессиональных поединках. В активе Гасанова 12 побед, 1 поражение и 1 ничья.

Бразильский чемпион Сильва имеет в послужном списке 23 победы и 7 поражений, у Ондара 16 побед при 4 поражениях.

Турнир пройдет 17 июля во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Казахстане.

Особый интерес вызывает возвращение в клетку на ACA 205 популярного казахстанского бойца легкого веса Артема Резникова. В основном карде турнира он проведет поединок против россиянина Заура Гаджиева. Для Резникова это выступление на домашней арене имеет ключевое значение для возвращения в чемпионскую гонку организации.

В основном карде турнира ACA 205 также запланированы выступления других известных бойцов стран СНГ. Экс-чемпион лиги Даурен Ермеков проведет бой против бразильца Рене Пессоа, а бывший чемпион One Championship Виталий Бигдаш сразится с местным бойцом Асылжаном Бакытажулы.